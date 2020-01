Visitante tenta entrar em presídio com ilícitos escondidos em sapato infantil

De acordo com a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, no sábado, 18, agentes de segurança impediram a entrada de uma visitante na Penitenciária III “José Aparecido Ribeiro”. A mulher foi surpreendida, por meio do escâner corporal, carregando um objeto nas partes íntimas. Ao ser questionada, ela confessou que possuía ilícitos no corpo e acabou retirando, em local separado, aproximadamente 101 gramas de substâncias semelhante à cocaína e uma cartela com material parecido com o K4.

Já no domingo, 19, na Penitenciária I “Mário de Moura e Albuquerque”, uma visitante foi barrada de entrar no presídio por esconder material proibido dentro de tênis infantil. O aparelho de Raio-X detectou, no interior dos calçados, seis placas de microcelulares, um fone de ouvido e 11 chips de telefonia celular, além de seis cartelas com substância semelhante à droga sintética K4.

Os dois casos foram registrados por meio de boletim de ocorrência.