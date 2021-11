Visitante de preso é barrada com suposto entorpecente escondido no cós da calça

Segundo o relato, ao passar pelo escâner corporal, verificou-se um volume anormal na altura da cintura da vestimenta de uma visitante. Ao ser abordada, a mulher quis justificar a imagem, alegando ter colocado elástico no cós da calça. Porém, quando da retirada do elástico, foram encontradas duas folhas, medindo 29,5 cm X 10,2 cm cada uma, contendo no total 1.692 micropontos de suposta droga sintética K4.

A visitante e os itens apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Franco da Rocha para o registro do Boletim de Ocorrência. Internamente, outras medidas foram tomadas com relação ao sentenciado que receberia tais ilícitos.