Virtus, um carro global, inédito e turbinado

Recém-lançado, o modelo está disponível nas concessionárias no Brasil com duas opções de motores e duas de transmissão. São três versões: 1.6 MSI (R$ 59.990) e as turbinadas 200TSI Comfortline (R$ 73.490) e Highline (R$ 79.990). Ao contrário do Polo, o veículo não terá motor 1.0 MPI.

Tecnologia e conectividade

O Virtus é o primeiro carro da Volkswagen do Brasil a apresentar o Manual Cognitivo, tecnologia que dá o passo inicial rumo à inteligência artificial dentro de um automóvel. O recurso opera por comando de voz como um assistente virtual do piloto, informando sobre quilometragem, calibragem dos pneus, revisão, nível de combustível e o que mais o consumidor quiser saber.

O recurso ajuda o proprietário a solucionar qualquer dúvida sobre o carro por meio de escrita, voz ou fotografia. Ele utiliza a tecnologia Watson, criada pela IBM Cloud. Ao todo são mais de 5.000 perguntas gravadas e quanto mais ela é usada, mais aprende.

Itens de série e opcionais

De série, O Virtus pode ser comprado com ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros e traseiros elétricos, travas elétricas, rádio 2 din com Bluetooth, quatro airbags, Isofix, computador de bordo, regulagem de altura do banco do motorista e chave tipo canivete.

É possível dar um up no carro que conta com dois pacotes de opcionais. O Safety Pack, por R$ 1.050, oferece controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e computador de bordo mais completo.

Já Connect Pack, que custa R$ 2.950, além dos mesmos equipamentos da Safety Pack, traz sensores de estacionamento, rodas de liga leve aro 15″, central multimídia Composition Touch com App-connect e volante multifuncional.

Os opcionais são para a versão de entrada. As mais caras também contam com pacotes extras, mas que também encarecem o valor do carro.

Amplo interior

Quem busca um carro com amplo espaço interno, o Virtus é uma ótima opção. Referência no segmento, a distância entre-eixos no carro é de 2,65 metros, igual ao do Jetta atual. Em comparação ao Novo Polo é 8,5 cm maior. Com isso, o Virtus estabelece uma nova referência em conforto e aproveitamento de espaço em sua categoria. A altura do Virtus é de 1.468 milímetros, 4 mm a mais do que a do Novo Polo, e a largura é a mesma: 1.751 mm.

Com dimensões suficientes para acomodar três adultos no banco de trás com conforto digno dos melhores sedãs médios, o Virtus tem acesso a bordo facilitado pelo amplo ângulo de abertura das portas traseiras, que são maiores em relação às do Novo Polo.

Mais do que capacidade para acomodar cinco adultos, o sedã pode transportar grandes objetos. Afinal, são 521 litros de capacidade no porta-malas, um dos maiores da categoria e suficiente para guardar uma grande quantidade de malas.

Dirigibilidade e desempenho

Quem já teve um Volkswagen sabe que a dirigibilidade é quase sempre inquestionável. No Virtus, a montadora alemã acertou a suspensão do veículo colaborando para a excelente dirigibilidade e conforto em condições de rodagem nas ruas e estradas. Dependendo do mercado, o Virtus poderá ser equipado com o motor 200 TSI e transmissão automática de 6 marchas.

A potência máxima desse motor é de 128 cv (94 kW) com etanol e 115 cv (85 kW) com gasolina a 5.500 rpm, com torque máximo de 200 Nm (20,4 kgfm), com gasolina ou etanol, de 2.000 a 3.500 rpm. Equipado com esse motor, o Virtus acelera de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos e atinge velocidade máxima de 194 km/h (dados com etanol).

Segurança

O Volkswagen Virtus chega ao mercado brasileiro com classificação máxima nos testes realizados pelo Latin NCAP, que avalia carros novos vendidos na América Latina e Caribe.

Os testes do Latin NCAP incluem análise de impacto frontal – a 64 km/h contra uma barreira deformável descentrada (40%) –, impacto lateral (contra uma barreira deformável montada em um trenó a 50 km/h contra o veículo) e impacto lateral contra poste – o veículo é lançado lateralmente a 29 km/h em direção a um poste.

Ficha técnica