Virou bagunça

É de se lamentar esse desfecho, afinal, a classe de caminhoneiros, mesmo os que trabalham por conta própria sem representatividade de sindicato, federação ou associação, mostrou que ela manda e se cruzar os braços como fez, o País literalmente para. Nada contra a greve, mas sim à baderna sem causa.

Por falar em aproveitadores, a região de Caieiras sofreu com a onda de protestos realizada por três dias na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, na região do Serpa. Pelo trocador de mensagens do celular convocaram o povo, conseguiram certa quantidade de pessoas e como resultado alcançado se viu apenas o prejuízo dos trabalhadores.

Se tinham a intenção de apoiar a greve dos caminhoneiros, que ao menos deixassem claro e aí sim todo apoio. Ao contrário do que disseram, não deixavam passar carros e trabalhadores. Bloquear a rodovia e não permitir que as pessoas escolham o querem fazer não é sinal de democracia como apregoaram.

Por essas e outras fica complicado bater no governo, que não mostra comando e não faz o que deveria fazer em favor do cidadão, tendo pessoas sem orientação ou conhecimento para declarar guerra aos políticos ou apoio a essa ou aquela classe, quando resolve se manifestar. Sem organização ou causa, o resultado não será outro ao não ser tirar o crédito de quem realmente luta por algo.

Apesar de terem mostrado força e autoridade, os caminhoneiros conseguiram ver atendidas suas reivindicações. Daí a infiltrados entrarem no circuito e se aproveitar de brechas e da carona do movimento para defender determinados interesses outras conquistas, é inaceitável. Até nisso, temos exemplo de um País rachado e dando mostrar que cada uma luta por si. Esses protestos mesmo mostram isso.

O brasileiro ao invés de se ajudar se aproveita da situação do outro e abusa. Quem diga alguns proprietários de postos de combustíveis que não perderam tempo e dobraram o valor do litro do produto. Pegaram a onda ainda o setor de comércios alimentícios, transportes e outros tantos. Uma sucessão de egoísmo, ganância e absurdo. O momento era de ajudar uns aos outros. Não aproveitar e tirar proveito da situação. Talvez seja por isso que esse País esteja em decadência.

Apesar de grande parte dos políticos ser culpada por tanta corrupção, o próprio povo dá mostras de que tem gente pior, mais aproveitadora e espertalhona, como foi o caso de um motorista de ambulância que encheu o tanque da viatura de emergência e no quarteirão da frente, foi flagrado tirando o combustível para abastecer seu carro particular.

É uma pena ter de conviver com esse tipo de gente, os grandes responsáveis pelo fracasso do Brasil que acaba levando a fama de ser um dos piores países do mundo, justamente por conta do próprio povo que só pensa em tirar vantagem em benefício próprio, jogando nos políticos suas manchas e seu reflexo.