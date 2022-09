Virada SP chega com grandes shows em Mairiporã

O evento totalmente gratuito acontece durante 24 horas consecutivas. A programação será distribuída por quatro locais da cidade: Espaço de Eventos Paulo Amaury Serralvo, o Parque Linear e o Auditório Fábio Taneno.

Serão diversas linguagens artísticas como música, teatro e batalha de MCs. São destaques também da programação Vitão, o rapper Rincon Sapiência e Rappin’Hood, que convida para o palco Banda Marcial de Mairiporã Tia Emília, fanfarra municipal da qual fez parte.

Integram ainda a Virada SP Mairiporã, o monólogo teatral Hamlet:16×8 e os Jogos do Mundo, disponível durante as 24 horas de duração do evento na Casa da Cultura.

