Virada de ano registrou altos e baixos nas cidades da região

Quem reside em municípios como Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato pode acompanhar alguns eventos que renderam comentários para lá de quentes em redes sociais.

Na “Cidade dos Pinheirais”, depois da celebração de aniversário do município com vários eventos espalhados pelo município, com direito a realização de shows com artistas famosos, os ‘pancadões’ realizados em vias públicas nos últimos dias de 2017 passaram a contar com várias reclamações.

Para evitar que novos bailes funks fossem realizados na cidade, a Guarda Municipal com o apoio do Departamento de Trânsito, efetuou operações de “saturação” a esses eventos durante o Ano Novo em vários bairros, como Laranjeiras e Portal das Laranjeiras, Jardim Nova Era e Esperança, Rancho Fundo, Jardim dos Eucaliptos, Vila Rosina e Jardim Vitória.

A medida apoiada por muitos, também foi criticada e acabou sendo destaque entre os acontecimentos em Caieiras.

Em Franco da Rocha, a tradicional corrida do Pouso Alegre dá a oportunidade de atletas regionais participarem de uma competição alusiva a de São Silvestre, realizada em São Paulo.

O evento, realizado em 31 de dezembro, foi marcado por garra e força de vontade dos 120 participantes e demais espectadores que fizeram questão de prestigiar atletas e simpatizantes da modalidade.

Ainda na cidade, a GCM também realizou operações para inibir crimes e a realização de bailes funks pelos bairros. Os tais ‘pancadões’ foram iniciados, mas logo contidos pelos guardas que ainda apreenderam motocicletas irregulares. A ação ocorreu no Parques Paulista e Vitória, onde havia uma grande concentração de jovens com bebidas e som alto nos veículos.

O começo de ano em Francisco Morato foi marcado por uma reportagem exibida pela Rede Record que mostrou a dificuldade de moradores em trafegar por ruas sem asfalto. O jornal Regional News durante o ano de 2017 também fez várias publicações, a pedido dos moratenses, de problemas relacionados à falta de infraestrutura em bairros citados. A situação ainda é crescente e conta com destaque negativo na virada de ano.

Em Perus, São Paulo, a evidência ficou por conta do programa Asfalto Novo. A ação deu início ao recapeamento um trecho da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, localizado no distrito de Perus, próximo à divisa com o município de Caieiras. Esse trabalho deve facilitar a vida dos milhares de motoristas que trafegam pela pista.

Estradas

A Polícia Militar realizou em dois períodos, entre os dias 22 e 25 de dezembro, 29 de dezembro e 1° de janeiro, operações de trânsito nos mais de 22 mil quilômetros de rodovias em todo o Estado de São Paulo. No total, cerca de 40 mil veículos foram fiscalizados e 101 pessoas foram presas.

As ações, desenvolvidas pelo CPRv, Comando de Policiamento Rodoviário, em conjunto com o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, Artesp, Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, e as concessionárias de rodovias, também recapturaram 14 foragidos da Justiça e apreenderam 790 quilos de drogas.

Durante a operação Natal, foram fiscalizados 20.976 veículos, sendo 1.657 autuados por ultrapassagens pela contramão e 16.755 multados por excesso de velocidade. Além disso, 524 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados e oito penalizados por embriaguez ao volante.

Já no Ano Novo, a PM averiguou 18.684 automóveis, multou 1.873 por ultrapassagem na contramão, 16.862 por excesso de velocidade, além de flagrar 389 motoristas sob o efeito de álcool e 10 embriagados.

Ao todo, os policiais prenderam 101 pessoas, entre elas 14 procurados pela justiça. As equipes recolheram 2.452 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos e 1.763 carteiras de habilitação.

A PM também tirou de circulações 286 automóveis irregulares ou que transitavam sem condições de segurança. Foram recuperados 21 carros roubados ou furtados.

Acidentes

Foram computados no Natal, 717 acidentes, sendo 425 sem vítimas e 292 com vítimas, 20 fatais, 75 graves e 360 leves.

No Ano Novo houve registro de 604 acidentes, 380 sem vítimas e 224 com vítimas, tendo 17 fatais, 60 graves e 295 leves. Do total de vítimas fatais, seis morreram por atropelamento.