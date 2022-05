Virada Cultural de SP terá shows de Gloria Groove, Barões da Pisadinha e muito mais

Com o tema “Virada do Pertencimento”, o evento se espalhará por 8 regiões da cidade: Butantã, Freguesia do Ó, Parada Inglesa, Campo Limpo, M’Boi Mirim, Grajaú, São Miguel Paulista, Itaquera, Vale do Anhangabaú e Centro.

Os palcos serão preenchidos por nomes como Maneva, Ludmilla, Djonga, Luísa Sonza, Gloria Groove, Karol Conká, Fresno, Pitty, Planet Hemp, Diogo Nogueira, BK’, Black Alien, Rincon Sapiência, Barões da Pisadinha, Kevinho e mais.

Veja a programação completa aqui.

Transporte Público

Neste fim de semana (28 e 29/05), as empresas vinculadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos terão estratégia especial para atender ao público da Virada Cultural 2022, um dos principais eventos do calendário da cidade de São Paulo. O sistema metroferroviário vai funcionar de maneira ininterrupta para que os passageiros possam chegar mais facilmente às atrações culturais.

O Metrô abre normalmente no sábado (28) às 4h40 e funciona até a meia-noite do domingo para transferências de passageiros. Na madrugada do sábado para o domingo (29), as estações São Bento, da Linha 1-Azul, e Anhangabaú, da Linha 3-Vermelha, funcionarão ininterruptamente para embarque e desembarque.

O embarque nestas estações será possível pelo acesso do Vale (São Bento) e acesso Formosa (Anhangabaú), bem como as transferências para as demais linhas operadas pelo Metrô, CPTM, ViaQuatro e ViaMobilidade.

Na CPTM, todas as estações estarão abertas para desembarque durante a madrugada de domingo (29). As estações que possuem integração com o Metrô (Luz, Brás, Tamanduateí, Barra Funda, Tatuapé e Itaquera), com a ViaQuatro (Luz e Pinheiros) e com a ViaMobilidade (Santa Cruz), estarão com as transferências abertas e liberadas. Já as estações São Miguel Paulista, da Linha 12-Safira, e José Bonifácio, da Linha 11-Coral, que terão eventos próximos, ficarão abertas para embarque e desembarque.

Já nas linhas 4-Amarela, 5-Lilás 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, o desembarque em todas as estações estará garantido durante a madrugada de sábado para domingo.

Vale destacar que as empresas reforçarão o quadro de agentes de segurança, especialmente nas estações próximas às apresentações do evento. Caso haja aumento da demanda, mais trens serão colocados em operação.

