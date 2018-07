Violência sem limites

Em meio a tantos homicídios dolosos e atropelamentos registrados diariamente no Brasil, apenas dois dos casos causadores de morte, resta ao cidadão rezar e torcer para não ser mais uma vítima.

No caso dos atropelamentos, a maioria está ligado a falta de atenção, pressa e álcool. Em uma dos ocorrências registrada em São Paulo, o motorista sequer viu que tinha atropelado duas pessoas, uma de cadeira de rodas. Além da pressa demonstrada, o bafômetro revelou que ele que havia ingerido bebida alcoólica.

No Brasil, cerca de 30 atropelamentos com morte são computadas por dia. O dado é cruel se considerar a condição do motorista protegido por uma armadura de aço e que deveria ser o guardião de quem circula a pé pelas ruas.

Mais bárbaro ainda está se tornando a ação de assaltantes que termina com a vítima morta. É o banditismo dando as cartas no Brasil com cada vez mais pessoas assaltadas sem esboçar menor reação ou resistência, mas sendo mortas como se o ladrão não ficasse satisfeito com o produto roubado. Em alguns casos, objetos de valor irrisório.

Eles atuam como gangster querendo mostrar poder tirando também a vida da vítima, como vimos a toda hora, normalmente pessoas trabalhadoras, batalhadoras e de bem.

Crueldade pior foi registrada em Minas Gerais quando bandidos invadiram e atearam fogo em um ônibus fizeram o motorista de 61 anos permanecer no veículo em chamas. Ele foi retirado com 60% do corpo queimado. Maldade pura, sangue nos olhos, como dizem os bandidos que se sentem heróis.

São ações de ruindade, brutalidade que seguem crescendo em um País de impunidade, como o Brasil, mostrando que os crimes não tem fronteiras se não forem impostos limites pela lei e pela ordem pública.

Não dá para aceitar como normais, muito menos banais e com tanta facilidade centenas de homicídios dolosos por dia, mais cento e tantas mortes no trânsito. São números da violência que não podem ser aceitas com tanta facilidade. Afinal, estamos falando de vidas com valor inestimável, sendo tiradas em atos de covardia e selvajaria a troca de nada.