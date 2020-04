Vinny e LS Jack juntam forças

Dois grandes nomes do pop brasuca dos anos 90 e 2000 voltam à atividade no melhor estilo “juntos e misturados”. De um lado o cantor e compositor paulista Vinny que agitou as rádios e pistas de dança com hits como “Heloísa mexe a cadeira”, “Shake Boom” e “Te encontrar de novo”. Do outro a banda carioca LS Jack das inesquecíveis “Carla”, “Uma Carta (LS Jack), entre outras.