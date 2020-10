Vínculo inabalável, reconhecimento incontestável

O reconhecimento que deveria ser frequente chega para aliviar os educadores que se desdobram para ultrapassar a barreira da distância entre professor e aluno e assim fazer o que mais gostam que é ensinar. É fácil para quem tem na veia a profissão, mas os que são novos na área devem estar se descabelando.

No caso das crianças, os acontecimentos ruins que cercam esses seres que estão apenas começando a vida, é preciso muito apoio emocional, principalmente dos pais, em razão das experiências desagradáveis que chocam, entristecem e nos fazem refletir.

Estamos vivendo no mundo do ‘salve-se quem puder’ e no caso dos pequenos, sem culpa, é necessário que sejam acompanhados de perto para evitar problemas.

Muitos deles se sentem perdidos com essa situação de não poder ir para a escola, lugar que consideram sua casa, bem como a ‘prô’ que passa a fazer parte da família. Por coincidência ou não, as homenagens em datas próximas servem para aproximar ainda mais um do outro.

O mundo está de cabeça para baixo e mesmo com essa situação é importante que, de uma forma ou outra, exista o contato mesmo que pela internet para que matem a saudade, apesar da série de questionamentos que envolvem perguntas sem respostas. Vínculo inabalável, criança e professor se completam e precisam um do outro. Bem por isso os dias 12 e 15 de outubro surgem como uma oportunidade para que isso aconteça.

Nada ainda voltou no lugar, mas a tendência é que isso ocorra em breve com o surgimento de uma vacina. O que não podemos é deixar de lado essas celebrações, mesmo que à distância, refletindo sobre tudo que ocorre em nossa volta evitando sucessivas e crescentes falhas que possam representar a extinção de uma comemoração seja para as crianças, seja para os professores. Afinal, todos um dia foram crianças e todos um dia, da mais simples à mais complexa profissão, passaram pela orientação de um professor.