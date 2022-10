Vinagre de arroz integral para uma saúde melhor

A combinação de aminoácidos essenciais presentes no vinagre ajudam a combater a ação de radicais livres, conseguem fortalecer naturalmente o sistema imunológico e a evitar o acúmulo de gordura, o que auxilia no combate ao colesterol alto. A alta concentração de ácido acético nesse vinagre é importante pela sua ação no sistema digestivo, aumentando a capacidade de absorção de nutrientes, vitaminas e minerais dos alimentos.

Em casos de queimaduras, picada de insetos, acnes e cortes superficiais, o arroz integral para ajudar a eliminá-las. Facilmente absorvido pela pele, ele estimula a circulação sanguínea, a regeneração do tecido e age como antisséptico.

Deve-se sempre seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso para fins medicinais.

