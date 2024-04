Village People em São Paulo

Foto: David Livingston

Sim, você leu certo. Village People, o maior fenômeno da era disco, está de volta após quase uma década de ausência dos palcos brasucas. O sexteto liderado pelo vocalista Victor Mills promete uma viagem no tempo com os clássicos “Y.M.C.A”, “Macho Man”, “In The Navy”, “Go West” e “San Francisco” numa única apresentação no Tokio Marine Hall, no dia 17 de maio.

Criado pelos produtores musicais franceses Jacques Morali e Henri Belolo o VP teve o nome inspirado no bairro Greenwich Village, reduto gay de Nova York. Cada integrante representava um estereótipo da sociedade americana: índio, cowboy, operário, motociclista, soldado e o policial.

O sucesso mundial veio com o álbum “Macho Man” projetando o grupo numa trajetória astronômica na qual venderam mais de 100 milhões de cópias de seus discos. Detalhe interessante que o primeiro show do sexteto fora dos EUA foi no Brasil, em Porto Alegre, em 1978. A relação dos caras com nosso país é tão estreita que já vieram quinze vezes sempre com shows concorridos.

Ao longo das décadas o VP trocou de integrantes várias vezes, porém Victor Mills agora detentor do nome, deve manter a banda na ativa levando os fãs de volta às discotecas. Imperdível.

SERVIÇO

Village People

Dia 17 de maio – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 180,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/village-people/