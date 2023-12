Villa Country recebe a Festa do Branco

Foto: Divulgação

A tradicional festa da casa da zona oeste de São Paulo tem shows de Murilo Huff e Luiza Martins

Dezembro chega com várias festas de confraternização, celebrando um 2023 difícil, mas que também trouxe muita coisa positiva. Entre os eventos mais legais e esperados do mês está a Festa do Branco que rola na sexta-feira, 22, no Villa Country, zona oeste de São Paulo.

A emblemática casa voltada ao country, sertanejo, moda de viola e demais segmentos da música caipira prepara um evento no qual atmosfera contagiante, energia elevada na pista e trajes brancos indispensáveis farão a noite ser marcante.

No palco, além da residente Villa Country Band acontecem os shows de Murilo Huff e Luiza Martins.

O goiano Murilo Huff é um dos nomes mais respeitados atualmente. Em ascenção meteórica no sertanejo, Huff compõe e canta com personalidade, tendo já escrito canções para inúmeros artistas como Henrique & Juliano, César Menotti & Fabiano, Zé Felipe, Lucas Lucco, Bruno & Marrone, Marília Mendonça, Israel & Rodolfo, Michel Teló e Naiara Azevedo.

Entre suas compositções mais conhecidas estão “Zé da Recaída”, na voz de Gusttavo Lima, “Some Que Ele Vem Atrás”, dueto de Anitta com Marília Mendonça, além de “Transplante” que ficou famosa nas vozes da Rainha da Sofrência com Bruno & Marrone.

O goiano lançou recentemente o DVD “Fortaleza”, quinto registro da carreira, destacando a faixa “Anestesiado”, que em vinte e quatro horas após ser disponibilizada no Top 100 do Spotify Brasil, já ocupou a 77ª posição.

Por sua vez, Luiza Martins chega ao VC com personalidade, brilho próprio e trimbre marcante. Com voz rouca e poderosa ela interpretará repertório do recente DVD “Luiza Martins”, gravado em Brasília, destacando o single “Carinho e Respeito”.

A canção é “uma sátira inteligente, que debocha da tendência de esconder os sentimentos reais nas redes sociais, a proposta é que a faixa entregue uma mensagem de autenticidade e originalidade”.

Enfim, uma noite para celebrar a boa música sertaneja e se preparar para o novo ano.

SERVIÇO

Festa do Branco

Com Murilo Huff e Luiza Martins

Dia 22 de dezembro – Sexta-feira

Abertura da casa: 20 horas

Classificação etária: 18 anos

Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Ingressos a partir de R$ 60,00

Mais informações: http://www.villacountry.com.br

Telefone: (11) 3868-5858