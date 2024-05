Villa Country faz aniversário

Foto: Sérgio Brisola

A maior casa sertaneja do Brasil comemora 22 anos

Inaugurado em maio de 2002 o Villa Country se tornou a casa sertaneja mais tradicional do Brasil. O complexo com características do country americano e da música caipira brasileira chega aos 22 anos de trajetória em clima de música, azaração e diversão.

Marcando o momento especial o Villa terá três noites seguidas com grandes nomes do sertanejo

Na quinta-feira,16, sobem ao palco da zona oeste paulistana as duplas Matheus & Kauan e Felipe e Rodrigo.

Em 17 de maio, quem faz a festa é o goiano Leonardo e o cantor Matheus Vargas.

No sábado, 18, fechando os três dias de comemoração se apresentam Clayton & Romário e Bruno Rosa.

Ao longo dessas mais de duas décadas o VC recebeu os maiores nomes do sertanejo sempre com casa cheia e público animado.

Situado numa área privilegiada, de fácil acesso, próximo à Estação Palmeiras-Barra Funda, linha três Vermelha do Metrô, também é bem servido por linhas de ônibus.

Em mais de 12 mil metros quadrados são distribuídos vários ambientes temáticos os quais levam o visitante a se sentir no velho oeste americano. A disneylândia country conta com diversos ambientes: saloon, praças sertanejas, caipiras, camarotes, Praça Caipira e do Cavalo dando a impressão que estamos num filme western.

Matheus & Kauan abrem a festa no dia 16 de maio com seus maiores sucessos, entre eles, “Quarta Cadeira” e “Ao Vivo e a Cores”. Na sequência Felipe e Rodrigo mostram um repertório com “Gosta de Rua”, “Beijão de Pinga”, “Média Boa”, entre outras.

No dia 17, Leonardo um dos gigantes do sertanejo com quase 34 anos de carreira, canta “Pense em Mim”, “Entre Tapas e Beijos” e muitas outras.

Encerrando a segunda noite de celebração dos 22 anos do Villa sobe ao palco Matheus Vargas, dono do hit “Raparigueiro”, o qual ultrapassou os 10 milhões de views no Youtube.

E pra fechar a festa no sábado,18, Clayton e Romário prometem um show para agitar a galera do começo ao fim. Por sua vez Bruno Rosa canta os sucessos “Indecisão”, “Meu Fake Viu”, “Enganador de Corações”, “Surreal”, entre outros sucessos.

SERVIÇO

Festa de Aniversário de 22 anos do Villa Country com shows de Matheus e Kauan, Felipe e Rodrigo, Leonardo, Matheus Vargas, Clayton & Romário e Bruno Rosa.

Data: 16, 17 e 18 de maio de 2024 – quinta, sexta e sábado

Abertura: 20h

Início: 00h

Local: Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Mais informações: http://www.villacountry.com.br

Fone: (11) 3868-5858