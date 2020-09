Villa-Country comemora dezoito anos

Para alcançar esse respaldo é preciso um time afiado que tem, entre eles, o músico Carlinhos Anhaia. Integrando a Villa-Contry Band, que se apresenta na casa entre quinta-feira e domingo, Anhaia está no grupo desde a inauguração. Segundo ele, para manter o sucesso é importante se conectar às novas tendências do mundo country e sertanejo. “A música, assim como todas as artes, muda muito, a maneira de tocar, e até os instrumentos vão tomando formas diferentes. Por exemplo, quando começamos o Villa-Country a sanfona não estava em alta na música sertaneja, aos poucos foi voltando a ter destaque. Tem que ficar atento a coisas assim”, diz.

Devido à pandemia da Covid-19 o Villa também está sem shows com público. Porém isso não impede que as comemorações aconteçam. Anhaia acrescenta que graças à tecnologia podem ser realizadas virtualmente como a live que aconteceu em 18 de julho com Rionegro e Solimões, Yasmim Santos e Diego e Arnaldo. “Essa festa teria sido compartilhada presencialmente com milhares de pessoas. Acredito que pós pandemia será ainda melhor do que era. Já que, tanto os artistas quanto o público, estarão com energias redobradas e muita vontade de participar das festas”, afirma o entusiasmado músico. Mesmo estando à frente da Villa-Country Band há anos o violonista/guitarrista diz sempre sentir um nervosismo antes de cada apresentação. “É normal e necessário. O mais legal nesse tempo todo, além de tocar nessa casa maravilhosa, foi ter a oportunidade de ver o crescimento de artistas como Victor e Léo, Gusttavo Lima, Maria Cecília e Rodolfo, Marília Mendonça e, muitos, muitos outros”, conclui Carlinhos Anhaia.