Villa Country chega à maioridade

Quem já assistiu um show no Villa ou caminhou por seus corredores sabe que é muito mais que uma experiência músico/cultural. E os números impressionam. Em seus 12 mil metros quadrados estão pistas de dança, mesas de bilhar, cachaçararia, lojas de roupas, café, restaurantes, camarotes e, claro, inúmeros palcos pelos quais se apresentaram os maiores nomes da música caipira/sertaneja.

Em quase duas décadas rolaram 5.000 shows e mais de 14.000.000 de pessoas que conferiram apresentações, dentre outros, de Chitãozinho e Xororó, Edson e Hudson, Bruno e Marrone, Jorge e Mateus, Henrique e Juliano, Marilia Mendonça, Rionegro e Solimões, César Menotti & Fabiano, Simone e Simaria, Jorge e Matheus e Luan Santana.

A direção do Villa Country preparava uma grande festa, com shows e muita animação para comemorar a maioridade da casa. Porém, a pandemia fez com que as apresentações fossem interrompidas.

Mas a alegria pede passagem e a “bota vai estalar” em lives especiais com artistas que têm seus nomes ligado a este complexo do entretenimento.

Serão três lives especiais, a partir das 19 horas, transmitidas pelo canal do Villa Country no Youtube, assim como nas redes sociais dos artistas.

Para celebrar a data e fazer a alegria dos quarentenados foram convidados Rionegro e Solimões, Yasmin Santos e Diego e Arnaldo, no evento “Encontro de Gerações”.

Segundo Rionegro, “o Villa Country é o tipo de casa que leva a cultura sertaneja adiante. Abre as portas para os artistas iniciantes e os coloca na vitrine para o público. Vida longa a essa casa tão importante”.

Yasmin Santos também compartilha desta opinião.

“Tenho 20 e, nem no melhor dos meus sonhos imaginei cantar parabéns para a casa que sempre foi para mim como uma meta, porque cantar no Villa Country é um dos primeiros passos para consolidar uma carreira”, diz a jovem.

Por sua vez, Diego e Arnaldo não escondem a alegria de participar desta grande festa on line. “Sabe a sensação de ganhar um presente de aniversário dos outros?…rs Nos sentimos assim: Rionegro e Solimões, Villa Country e Yasmin todos juntos e misturados, é muito surreal.”, conclue a dupla.

Então é isso. Sabadão sertanejo no dia 18 de julho comemorando o aniversário do Villa Country

Segura, peão. Mas em casa, respeitando o distanciamento.

Serviço

Live – 18 anos de Villa Country – Encontro de Gerações

Data: 18 de julho – sábado

Horário de início: 19h

Transmissão pelos canais oficiais:

Villa Country

https://www.youtube.com/VillaCountryOficial

Rionegro e Solimões

https://www.youtube.com/user/rnegroesolimoes

Yasmin Santos

https://www.youtube.com/yasminsantosoficial

Diego e Arnaldo

https://www.youtube.com/DiegoeArnaldo