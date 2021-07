Já são quase 19 milhões de brasileiros que pulam da cama sem saber se irão conseguir algo para comer durante o dia. Um número que aumentou muito se comparado há dois anos, quando tínhamos cerca de 10 milhões nessas condições, mas não dá para culpar apenas a pandemia e o atual governo por essa catástrofe.

Sem tomar partido, é inaceitável ver cena de pessoas disputando espaço por pedaços de ossos com retalhos de carne como ocorrem em Cuiabá, em busca de refeição.

Embora seja uma prática já realizada por lá pelo açougue, que merece ser destacado pela iniciativa, por menor que seja, ver imagens como as reveladas impressionam, chocam e geram preocupação.

É claro que precisamos chutar o pessimismo, ainda mais agora. Contudo, não tem como ignorar que estamos caminhando para um lugar que demanda atenção de quem pode ajudar. Isso vai além do poder público e necessita a união de todos.

O brasileiro é solidário por excelência e, mais do que nunca, precisa colocar em prática o que sabe fazer de melhor. Sabemos que vivemos em um país com pessoas que tem muito e outras tão pouco. Ajudar o próximo, por mais dificultoso que esteja, faz parte da essência do ser humano e não deveria ser esquecida.

A crise provocada pela pandemia só fez crescer o que mais existe de ruim em todos os aspectos. Se não existir uma força tarefa, a tendência é acabarmos no pior dos cenários.

Aceitar calado o aumento no preço dos alimentos, combustíveis e serviços de consumo é covardia e promove a força que políticos querem para apontar culpados para essa ou aquela questão.

O povo implora por comida e algo precisa ser feito de forma urgente por nossos governantes e grandes empresários que podem se doar um pouco mais em beneficio dos menos favorecidos que estão com suas vidas em jogo.