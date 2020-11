Vida que segue

Sempre como uma caixa de surpresas, as eleições garantem êxtase para alguns e decepção para outros. De qualquer dos lados, a história continua e o tempo, sempre senhor da razão mostrará o resultado da opção feita pela maioria.

Apesar da opção pela mudança no poder Executivo na cidade de Caieiras, pode-se dizer que a quantidade de votos que elegeu o novo prefeito foi inexpressiva se levado em consideração o número de abstenções, além de votos nulos e brancos que, se somados dariam trabalho a qualquer dos candidatos. Contrassensos a parte, o mesmo eleitor se esqueceu de mostrar força também na Câmara de Vereadores que teve sete reeleitos e alguns com surpresa.

Contradições a parte, o alvo era mesmo tirar do poder Gersinho Romero e equipe administrativa. Ex-prefeito a partir de 1º de janeiro de 2021, Gersinho, como todos os demais, irá deixar um legado visível e incontestável. As comparações devem ser feitas a partir de 2017 quando a evolução da Cidade dos Pinheirais deu uma explosão em obras, acessos viários e turismo entre outras realizações. Contudo, a escolha por um novo caminho também dará o direito de cobrar todas as promessas de campanha pelo futuro prefeito Lagoinha. Afinal, os vários compromissos de grande importância assumidos e registrados por meio de vídeos e áudios e tantos outros meios estão bem guardados para auxiliar o povo caso seja necessário e assim avaliar a que veio.

Embora tenha sido eleito democraticamente, a cultura do ódio foi a forma utilizada na corrida eleitoral. Os ataques podem virar contra-ataques quando o atirador se esquece que fazia parte da equipe, tinha poder de mudar o rumo das coisas e não o fez desde quando mudou de lado. Se vai fazer agora que estará na cadeira, só o tempo para dizer.

Gersinho vem de um lado profissional diversificado e de sucesso quando entrou na vida pública. O problema é que se destacou em suas gestões, justamente em razão de desempenhar suas atividades no cargo que ocupou de forma exemplar, tanto é que chegou onde chegou, apesar de carregar o peso de compromissos com seu antecessor.

Passadas as eleições, o novo prefeito e vice se comprometeram em fazer um governo democrático. Eles têm um longo caminho a seguir e devem cumprir seu caminho com o choque de mudanças. Vale lembrar que foram apenas 22 mil votos de uma cidade composta por quase 100 mil habitantes. Foi eleito pela maioria dos eleitores que tinham ele como candidato, mas terá de ‘prefeitar’ para todos os eleitores, inclusive para os que não votaram nele e para aqueles que anularam e votaram em branco provando ser capaz de implantar a mudança radical que garantiu fazer mostrando isso a todos e não apenas a seu grupo político ou protegidos.