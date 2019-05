Vida à toa

Pessoas que possuem, contrariando o poeta, “uma opinião formada sobre tudo”. Há quem classifique essa realidade de modernidade líquida, no fenômeno decorrente de um crescimento exponencial da tecnologia, que permite a transitoriedade do conhecimento à velocidade do deslizar de dedos sobre a tela. Imediatamente se é levado diante dos grandes professores do crescimento humano, da perspectiva em profundidade, do conhecimento esteado na razão e não construído sobre a superficialidade de uma opinião “de salão”, dos filósofos de botequim da atualidade.

A beleza de uma análise estrutura, ponderada, metodológica que já marcou a história da humanidade parece estar enfrentando dias de provação. Tranquiliza a certeza de que o transitório sempre passa, e o racional fica. Desligue seu celular. Observe o mundo. Raciocine. Medite. Respire. Viva. Lembre-se o progresso é um anjo de duas asas…parece que anda meio capenga ultimamente.