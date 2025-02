Victor & Leo no Villa Country

Foto: Divulgação

Os irmãos fazem um apanhado dos mais de trinta anos de carreira

Super dica para 7 de fevereiro. Os irmãos Victor & Leo fazem apresentação única no Villa Country, em São Paulo, tocando os grandes hits da carreira que em 2025 completa 33 anos.

Naturais de Ponte Nova, MG, eles formam uma das mais populares duplas sertanejas do Brasil. Os números falam a favor, pois lançaram 14 CDs, 5 DVDs ao vivo e 2 Blu-rays, além dos documentários; “Nada Es Normal”, falado em espanhol (2008) e “Victor & Leo – A História”, de 2010, milhares de cópias vendidas e um exército de fãs.

O mais recente registro discográfico dos mineiros é o DVD gravado ao vivo em março do ano passado, no Estádio do Morumbis, em São Paulo, para um público de 45 mil fãs entusiasmados e que trouxe participações especiais de Jorge & Mateus e Daniel.

Victor & Leo são também compositores, produtores e instrumentistas tento recebido inúmeras indicações aos mais importantes prêmios da música e, claro, faturaram vários deles.

Na estante dos caras, estão entre outros, o Grammy Latino, de 2013, na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”, o “Troféu Imprensa”, de 2011, como Melhor Dupla Sertaneja, o “Melhores do Ano”, de 2010 e o “Prêmio Tim de Música”, de 2007.

Indo muito além do sertanejo os mineiros incorporam outros gêneros em sua sonoridade como folk, country, pop-rock, arrocha, MPB e forró. Trilhas de novelas foram inúmeras, entre elas, “Tem Que Ser Você” (A Favorita), “Nada Normal” (Paraíso), “Rios de Amor” (Araguaia), “Tudo com Você” (Alto Astral) e “Estrada Vermelha” (Êta Mundo Bom!).

E claro que além dessas muitas outras estarão no repertório neste show no palco da zona oeste como “Borboletas”, “Lembranças de Amor”, “Na Linha do Tempo”, “Nada Normal”, “Fada”, “Fotos”, “10 Minutos Longe de Você” e “O Granfino e o Caipira”.

SERVIÇO

Victor & Leo

Dia 7 de fevereiro – 23h59

Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/30130/ingressos-para-victor-e-leo