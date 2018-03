Victor & Leo no Teatro J.Safra

Os irmãos Victor & Leo fazem duas apresentações no Teatro J. Safra em 16 e 17 de março. Reconhecidamente uma das duplas mais populares do Brasil, os caras estão na estrada desde 1992 arregimentando milhares de fãs e cantando as tradições caipiras, mas com um pezinho em outros gêneros, sobretudo o folk. Mineiros de Abre Campo, além de intérpretes, são compositores, produtores e arranjadores e gravaram o primeiro CD que trazia apenas seus nomes em 2002. No ano seguinte eles gravaram de forma independente o disco Vida Boa. Mas foi somente três anos depois que explodiram no cenário nacional quando lançaram Victor & Leo ao Vivo.

Esse disco tocou muito no Triângulo Mineiro, principalmente em Uberlândia, posteriormente tomou as rádios de todo o Brasil. As canções “Vida boa”, “Fada” e “Amigo apaixonado” se destacaram transformando os irmãos na nova sensação da música sertaneja. Entre seus trabalhos de estúdio destacam-se Borboleta (2008), Boa Sorte Pra Você (2010), Amor de Alma (2011) e o mais recente Na Luz do Som (2017).

As premiações são inúmeras, entre elas, Prêmio Tim de Música, Troféu Imprensa, Oscar Rodeio Brasileiro Troféu Arena de Ouro, Prêmio Música Digital, Melhores do Ano, Multishow, além das várias indicações ao Grammy Latino.

Compositor e instrumentista refinado Victor ocupou por três anos seguidos (2008, 2009 e 2010) o primeiro lugar em direitos autorais no Brasil, pelo ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Direitos.

Nestas duas apresentações no Teatro J. Safra eles prepararam um repertório acústico, num formato intimista, apenas com violão e voz. Não devem faltar as consagradas “Borboletas”, “Tem que ser você”, “Deus e eu no sertão”, “Quando você Some”, “Na linha do tempo”, “10 minutos longe de você” e “Momentos”. Serão duas noites inesquecíveis com Victor & Leo. Afinal de contas poucos têm uma carreira tão sólida quando os irmãos que saíram do interior de Minas e conquistaram o Brasil.

Serviço

Victor & Leo

Dias: 16 e 17 de março

Onde: Teatro J. Safra – Rua Josef Kryss, nº 318, Barra Funda,

São Paulo

Ingressos: de R$ 250 a R$ 400

Informações:

www.teatrojsafra.com.br