Voltando às pistas da discoteca

Foto: Divulgação

Espetáculo que celebra a discoteca estreia no Teatro Opus Frei Caneca em 27 de janeiro

A partir de 27 de janeiro o Teatro Opus Frei Caneca, região central de São Paulo, será palco, ou melhor pista de dança com o espetáculo “Embalos de Sábado à Noite – O Musical”.

Muita mais que reviver os grandes hits da discoteca, o musical é homenagem à época que atravessa décadas cativando gerações.

Serão apenas quatro sessões no Teatro Opus Frei Caneca: uma em janeiro e três em fevereiro. Sempre aos sábados.

A estrutura é grandiosa com coreografias, trocas temáticas de figurinos, design de luz impressionante, projeção mapeada 3D impactando o público com efeitos visuais.

No palco, ou melhor pista, os cantores/dançarinos “contagiam a plateia com o espírito da era Disco, trazendo sucessos icônicos dos grandes cantores e grupos da época”.

Um timaço assina a produção e direção do espetáculo. Daniela Schiarreta na direção executiva, Ewerton Novaes é o diretor residente com direção geral do renomado Bruno Rizzo.

Entre os clássicos interpretados estão “Dancing Queen”, do ABBA, “Stayin’ Alive”, do Bee Gees e “Macho Man” do Village People.

SERVIÇO

Embalos de Sábado à Noite – O Musical

Sessões: 27 de janeiro – 20 horas 03 de fevereiro – 20 horas 17 de fevereiro – 20 horas 24 de fevereiro – 20 horas

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação – São Paulo – SP

Duração: 90 minutos

Livre

Lotação: 600 pessoas

Inf: https://tinyurl.com/jja6ux8y