Vestibulinho das Etecs tem vagas em Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato

São mais de 50 opções de cursos na região, com duração de três ou quatro semestres. As vagas estão distribuídas entre a Capital e Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano e Taboão da Serra.

Confira a relação de cursos e a disponibilidade de vagas no site do Vestibulinho.

Inscrições

O interessado em concorrer a uma das vagas disponíveis no Vestibulinho para o segundo semestre de 2022, deve:

Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, apresentando o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado na segunda ou terceira série;

Ter concluído ou estar cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Neste caso, o candidato deve ter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a declaração de que está matriculado, a partir do segundo termo da EJA ou dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA/CEEJA. Ou ainda o boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas;

Para o candidato que tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), até a edição de 2016, é preciso apresentar o certificado ou a declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site www.vestibulinhoetec.com.br, no período de 19 de maio até as 15 horas do dia 6 de junho.

Siga o Rnews nas redes sociais