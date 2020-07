Vestibular: Fatec recebe inscrições até dia 22

O calendário do vestibular para o segundo semestre de 2020 será realizado da seguinte maneira:

– Até as 15 horas do dia 22/07/2020 – inscrições do Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br;

– A partir de 13/07/2020 – divulgação no site vestibularfatec.com.br do resultado da solicitação de isenção/redução da taxa de inscrição;

– De 13/07 até as 15h do dia 22/07/2020 – inscrições no Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br para os candidatos beneficiados com a isenção/redução da taxa;

– Dia 10/08/2020 – divulgação da lista de classificação geral e da 1ª lista de convocação dos candidatos;

– De 11/08 até 12/08/2020 – Matrícula da 1ª lista de convocação;

– Dia 13/08/2020 – Divulgação da 2ª lista de convocação;

– Dia 14/08/2020 – Matrícula da 2ª lista de convocação; As inscrições para a isenção ou redução da taxa já foram encerradas. Caso o estudante não se encaixe nos requisitos, o valor integral a ser pago para realizar a prova é de R$ 39,00.

Por conta da pandemia, o ingresso ao processo seletivo para o segundo semestre de 2020 se dará pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

A inscrição para o processo seletivo será realizada somente pelo site oficial. Os interessados devem ler atentamente o manual do candidato antes de fazer o cadastro.