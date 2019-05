Vereador Valdir da Santa Casa foi afastado do cargo

O jornal Regional News acompanha o processo desde outubro de 2017, quando o parlamentar teve seu diploma cassado pela Justiça Eleitoral em razão de uma Aime, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, que considerou abuso de poder econômico, corrupção ou fraude cometidas por Valdir.

Na terça-feira, 30, um novo julgamento seria realizado, mas foi adiado e sem data definida ainda para analisar o caso.

O advogado do vereador, Dr. Cristiano Vilela, confirmou o afastamento e esclareceu que o processo tramitando na Justiça Eleitoral ainda não foi julgado em definitivo e que tem plena convicção de que o Tribunal Superior Eleitoral irá acolher os argumentos da defesa e reconduzir o vereador Valdir ao mandato, vez que as condenações nas instâncias inferiores não se detiveram em provas, mas sim em meras alegações da parte contrária e do Ministério Público.