Vereador Birruga é eleito 1º secretário pela quinta vez

Com muita alegria não poderia deixar de compartilhar com vocês, que mais uma vez, fui eleito a 1º Secretário pela 5ª vez consecutiva.

“Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vereadores que me apoiaram e deram esse voto de confiança. Aos meus familiares que estiveram presente e toda minha equipe que sempre me apoia nessa trajetória política. Por fim, agradeço a presença do prefeito Gilmar Lagoinha que prestigiou a votação e a todos presente. Meu muito obrigado a todos de coração”.

