Vereador Birruga conquista novo campo de futebol no Jardim Nova Era

“É com grande alegria que venho compartilhar com vocês e também agradecer o prefeito Gilmar Lagoinha e ao secretário de obras Felipe Satiro por me atender com mais essa solicitação com um novo campo de futebol que chega para atender o pessoal que costumava bater aquela “pelada” nas horas vagas, mas ficaram sem o espaço para o lazer após a construção da nova UBS do bairro. Logo o espaço será inaugurado”.

Siga o Rnews nas redes sociais