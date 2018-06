Verde-amarelo ganha ruas e avenidas de Caieiras e região

De acordo com uma pesquisa nacional realizada na semana passada pelo Datafolha, 53% dos brasileiros afirmam não ter nenhum interesse pelo Mundial. No final de janeiro, o índice era de 42%. Segundo o instituto, a marca é a pior às vésperas do torneio desde 1994.

Quem ainda faz questão de manter a tradição para torcer pela seleção realizou trabalhos de pinturas que chamam a atenção. Na praça pública na Avenida Brasília, no Vera Tereza, voluntários pintaram muros e o espaço público de verde amarelo e com camisas da seleção com nomes da galera que mora nas proximidades. Na vila dos Pinheiros, na Rua João Kiss, os moradores também se reuniram e enfeitaram a via com fitas, bandeirolas e pinturas de solo.

Na região central, as guias de algumas avenidas ganharam a cor verde-amarelo em alusão da seleção canarinho. Em outros lugares, mesmo que em menor quantidade, ruas também foram pintadas. Mascotes e demais imagens relacionadas à Copa da Rússia foram vistas em vias do Portal das Laranjeiras. O mesmo pode ser observado próximo da estação ferroviária.

Alguns comerciantes de Caieiras também entraram no clima e oferecem artigos com as cores do Brasil.

Dias de jogos não serão feriado

Com a chegada da Copa do mundo muita gente está ansiosa para assistir aos jogos da Seleção Brasileira. O que é preciso deixar claro a todos que, de acordo com o Ministério do Trabalho, os dias de jogos do Brasil na Rússia não serão considerados feriados. Cada empresa deve decidir se libera ou não os funcionários. No caso de liberação, deverá haver negociação para a compensação das folgas.

“Não há no Brasil nenhuma norma jurídica que regulamente a dispensa de empregados por ocasião de festejos ou eventos como a Copa do Mundo”, destaca Claudinor Barbiero, professor de direito do trabalho da Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas.

Contudo, empresas e funcionários podem estabelecer acordo individual para compensação das horas relativas ao período em que os trabalhadores forem dispensados para assistirem aos jogos. “O mais comum é a adoção do banco de horas, com a recomendação das partes negociarem o que for mais conveniente para o empregador e para seus empregados”, revelou Barbiero.

O Brasil entra em campo três vezes na primeira fase da competição. O primeiro jogo será no domingo, 17, contra Suíça, às 15 horas. As outra duas partidas ocorrem em horário comercial: contra a Costa Rica, às 9 horas, na sexta-feira, 22, e contra a Sérvia, às 15 horas do dia 27, quarta-feira. Se a seleção chegar à final do campeonato, poderá participar de oito jogos no total.