Verão teve chuva abaixo do esperado. A regra é economizar

O Sistema Cantareira, que atende cidades da região de Caieiras, por exemplo, operava com 54,2% de sua capacidade na quinta-feira, 22, segundo dados da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. No mesmo dia em 2017, no sistema atuava com 65,9%.

Para evitar problemas como racionamento, por exemplo, o cidadão deve fazer a sua parte e economizar. Faça chuva ou faça sol, a regra é ter consciência sempre e evitar o desperdício.

Dicas de Economia:

– Cheque vazamentos em canos e não deixe torneiras pingando. Um gotejamento simples, pode gastar cerca de 45 litros de água por dia.

– Deixe pratos e talheres de molho antes de lavá-los.

– Aproveite a água da chuva para aguar as plantas e o jardim. As plantas absorvem mais água em horários quentes, então molhe-as de manhã cedo ou no fim do dia.

– Feche a torneira quando estiver escovando os dentes ou fazendo a barba. – Só abra quando for usar. Uma torneira aberta por 5 minutos desperdiça 80 litros de água.

– Em vez da mangueira, use vassoura e balde para lavar pátios e quintais. Uma mangueira aberta por 30 minutos libera cerca de 560 litros de água.

– Reaproveite a água da sua máquina de lavar para limpar a calçada.

– Saber ler o hidrômetro é muito simples e pode ajudar a detectar problemas como vazamentos, percebidos pelo consumo fora do normal.

– Não tome banhos demorados, 5 minutos são suficientes. Uma ducha durante 15 minutos consome 135 litros de água.

– Antes de lavar pratos e panelas, limpe os restos de comida com uma escova ou esponja e jogue no lixo.