Verão pede consumo dobrado de água

Pode parecer bobagem, mas muitos de nós não consumimos a quantidade de água diária indicada para uma vida muito mais saudável. Com os dias mais quentes, é fundamental manter-se hidratado para o bom funcionamento do organismo. “A água tem papel importantíssimo no nosso corpo, porém muitos não conseguem ingerir a quantidade mínima indicada, que é de 2 a 3 litros por dia. Essa falta de hidratação pode gerar diversos problemas”, comenta o Dr. Aier Adriano Costa, coordenador da equipe médica do Docway