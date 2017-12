Verão chega e promete ser escaldante

Para evitar problema de saúde, especialmente na pele, alguns cuidados devem ser tomados durante a estação. Como o maior órgão do corpo humano, a cútis sofre com os efeitos do clima, podendo ser no inverno rigoroso ou em temperaturas muito altas.

Para aproveitar o verão sem preocupações, basta estar atento para as seguintes orientações:

– Faça calor, frio, chuva ou sol, o protetor solar deve ser utilizado diariamente. Ele deve ser utilizado todos os dias, independente da temperatura ou do clima, pois os raios ultravioletas conseguem ultrapassar a camada de nuvens e podem causar mais danos para a pele.

– Use e abuse da água. A água termal tem ação calmante comprovada, é anti-inflamatória, anti-irritante e antioxidante da pele, ajudando a restaurar o pH e dar uma aparência saudável ao rosto.

– Evite água quente. Em alta temperatura, ela retira parte da barreira protetora da pele e isso promove o ressecamento que, ao longo do tempo, deixa a derme com aspecto craquelado, proporcionando o prurido após o banho. Aproveite o calor e dê preferência à água morna ou fria.

– Hidratação é essencial para manter a pele com aspecto saudável. Não basta utilizar cremes hidrantes, é preciso entender que a hidratação corporal deve ocorrer interna e externamente.