Verão chega com a promessa de muito sol

Para evitar problemas, especialmente com a pele, alguns procedimentos devem ser tomados durante a estação. Como o maior órgão do corpo humano, a cútis sofre com os efeitos do clima, podendo ser no inverno rigoroso ou em temperaturas muito altas.

Para aproveitar o verão sem preocupações, basta seguir algumas orientações:

– O protetor solar deve ser utilizado diariamente faça calor, frio, chuva ou sol. Independente da temperatura ou do clima, o produto deve fazer parte do cotidiano, pois os raios ultravioletas conseguem ultrapassar a camada de nuvens e podem causar mais danos para a pele.

– Abusar da água termal é recomendado por ter ação calmante comprovada, além de ser anti-inflamatória, anti-irritante e antioxidante da pele, ajudando a restaurar o pH e dar uma aparência saudável ao rosto.

– Hidratação é essencial para manter a pele com aspecto saudável. Não basta utilizar cremes hidrantes, é preciso entender que a hidratação corporal deve ocorrer interna e externamente.