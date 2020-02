Verão aumenta incidência de acidentes com picadas de animais peçonhentos

Outra medida importante para ajudar a diminuir estes casos, é denunciar áreas particulares ou públicas que estejam em condições favoráveis para reprodução e abrigo destes animais, ao setor de Fiscalização, para que este acione o responsável e a limpeza do terreno seja feita.

Descarte irregular de lixos e entulho é um dos principais fatores para que estes animais fiquem próximos dos seres humanos, já que está prática cria abrigo para cobras e escorpiões. O lixo, por sua vez, atrai ratos e baratas, presas destes animais.

Além disso, materiais descartados irregularmente são os locais perfeitos para os mosquitos que transmitem a dengue, a chikungunya e o zika vírus depositarem seus ovos.

As equipes do SAUR, Serviço de Atendimento de Urgências, e da Defesa Civil tem treinamento para lidar da melhor forma no atendimento de picadas de animais peçonhentos. No final do ano passado, por exemplo, participaram de uma especialização para este tipo de atendimento no Instituto Butantan, em São Paulo (SP), referência nacional no que diz respeito a animais peçonhentos.

Para entrar em contato com a Fiscalização, ligue para 4445-9275. É possível também acionar a Ouvidoria pelos telefones 156 ou 4445-9265.

Fonte: Prefeitura de Caieiras