Vencedor da Mega-Sena acumulada é de Pernambuco

O concurso 2.150, que ocorreu no sábado, 11, em São Paulo, sorteou as dezenas 23, 24, 26, 38, 42 e 49. A Quina teve 838 apostas ganhadoras; cada uma levou R$ 30.450,20. Outras 56.994 pessoas ganharam na Quadra. Neste caso, o prêmio foi de R$ 639,59.

Confira parte da nota divulgada pela Caixa:

A CAIXA reforça a responsabilidade, segurança e transparência com que vem administrando as Loterias Federais do Brasil há 58 anos, tendo por objetivo maior garantir os repasses sociais que beneficiam toda a sociedade brasileira, além de distribuir prêmios. O processo é integralmente auditado e possui certificação ISO 27001 e WLA-SCS.2012.

Considerando o compromisso com o sigilo e segurança do ganhador, a CAIXA se limita a informar que o ganhador do concurso 2150 da Mega-Sena é do estado de Pernambuco.