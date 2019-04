Vem aí um novo Versa. Modelo 2020 traz novidades

A frente chega parecida com a do Leaf, logo com um ar mais moderno, porém sem muitas curvas. Na versão esportiva divulgada em fotos pela Nissan temos um acabamento Premium. Fica agora a expectativa pela revelação do modelo de entrada, que deve ocorrer em breve.

Na imagem divulgada pela montadora é possível notar um interior não tão agradável. No entanto, a parte externa aparece melhor que antes. A versão SR, topo de linha, tem costura de cor contrastante e volante de base chato. O versa básico não deverá ter algumas melhorias.

Todos os modelos 2020 terão frenagem de emergência automática com detecção de pedestres, aviso de mudança de faixa, farol alto automático e aviso de ponto cego. Nas versões mais caras há ainda alerta de tráfego cruzado traseiro e até controle de cruzeiro adaptável.

Motor mais potente

Um novo motor com mais potência vai equipar o Versa 2020. O propulsor 1.6 de quatro cilindros foi atualizado e agora rende 122 cv. São mais 13 cv a mais. A transmissão manual continua a ser padrão, enquanto a CVT é opcional.

Não há ainda nenhuma informação oficial de quando o novo Versa começa ser feito no Brasil.

Modelo atual

O modelo atual vendido no Brasil recebeu como última atualização a inserção da central multimídia Multi-App com CarPlay e Android Auto. Com os dois aplicativos, o sistema fica ainda mais completo, pois passa também a espelhar as funções do telefone celular na tela do painel com interface moderna e sensível ao toque.

As inclusões feitas pela fabricante no carro podem ser vistas aliada de outras inovações que fazem do sedan um carro mais atraente e pronto para brigar em vendas com seus concorrentes direto.

O CarPlay e Android Auto no Multi-App estão disponíveis para todas as versões do Versa e alguns dos modelos passam a ter a opção do sistema pela primeira vez desde a sua introdução na linha, em 2015.

Outra mudança promovida no sistema de multimídia é o tamanho da tela, que ficou maior e saltou para 6,75 polegadas, promovendo mais comodidade ao ser acessada pelo motorista. Além disso, o Multi-App que equipa o Versa agora conta com a Multi-App Store, uma loja de aplicativos dentro do carro. Nela é possível baixar aplicativos de bares, restaurantes, posto de gasolina, compra de ingressos, música e também Waze, Spotify, TuneInRadio, WeatherChannel, Skype, entre outros.

Preços e versões do Nissan Versa

Nissan Versa 1.0 Conforto – R$ 51.490,00

Nissan Versa 1.6 S – R$ 56.040,00

Nissan Versa 1.6 SV – R$ 58.590,00

Nissan Versa 1.6 SV CVT – R$ 63.590,00

Nissan Versa 1.6 SL – 66.590,00

Nissan Versa 1.6 SL CVT – 71.540,00

Nissan Multi-App

A moderna central multimídia Multi-App tem tela sensível ao toque e permite a visualização de fotos e vídeos com alta qualidade. Além disso, por meio de conexão Bluetooth™, é possível realizar ligações, visualizar contatos, ouvir músicas via áudio streaming. A atualização é ‘Over The Air’ (pela nuvem) permitindo que novas versões com melhorias e novas funcionalidades são baixadas conforme ficam disponíveis pela montadora.

O sistema mostra ainda as imagens da câmera de ré integrada na tela do painel. Outro diferencial é a possibilidade de transferir arquivos digitais de música e fotografia para o equipamento, que conta com mais espaço para armazenamento no aparelho: 12 Gb. Dessa forma, o usuário tem liberdade para personalizar o sistema ao seu gosto.

Com a Multi-App também é possível acessar a internet (por meio da contratação do serviço à parte), fazer buscas por comando de voz, conectar o celular para atender ligações por viva-voz (via Bluetooth), ouvir música por meio da conexão com iPod, streaming, rádio ou arquivos digitais de mp3, além de visualizar fotos e vídeos.

Ao contrário de outros sistemas disponíveis no mercado, o multimídia Multi-App conta com navegador por GPS, que poderá ser atualizado via internet. O melhor de tudo é que todas as funcionalidades podem ser controladas diretamente na tela sensível ao toque, que está ainda maior e mais interativa. O usuário também poderá configurar a aparência das telas, escolhendo entre várias opções, para deixar o equipamento com a sua cara.