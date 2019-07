Vem aí um novo Sandero. Confira como ficou

Essa é a primeira mudança desde que a segunda geração do modelo começou a ser vendida no Brasil. Frente e traseira foram modificadas e deixaram o veículo com ares mais sofisticados.

Na dianteira, um novo para-choque e grade frontal dão destaque a um enorme emblema da Renault. Mas a mudança que chama mais atenção são os LEDs diurnos que contornam os faróis do Sandero 2020. Os faróis de neblina também têm novo formato e estão maiores.

Na traseira, as alterações são mais notáveis. A tampa do porta-malas tem novo recorte, bem como as lanternas. As luzes de posição também são de LED e se dividem entre carroceria e a tampa. O formato também lembra o usado em modelos da Renault europeia, como o novo Megane hatch. O emblema da marca na traseira ganhou um ressalto e o nome do carro continua ao centro da peça.

Ainda não há informações sobre mudanças mecânicas. No entanto, é esperado que tanto o hatch quanto o sedã Logan ganhem o câmbio automático CVT acoplado ao motor 1.6 de 120 cv.