Vem aí um novo Android. Veja como acompanhar as novidades

Como muita expectativa, público espera por novidades e que sejam apresentadas melhorias na função de tela dividida em celulares dobráveis, proteção adicional à privacidade do usuário, além de um recurso nativo para reconhecimento facial.

Deve ocorrer ainda o lançamento de celulares da família Google Pixel e apresentação de novos recursos para Google Assistente, Chrome, Chrome OS e Android TV. O evento que ocorre anualmente faz parte da programação de tecnologia mundial, em razão do sistema operacional da companhia estar integrado de forma oficial e nativa a aparelhos de várias fabricantes, como Samsung, Motorola e LG.

Veja como assistir online

A transmissão estará disponível na página oficial do Google I/O: https://events.google.com/io/. É possível acessar de qualquer navegador no celular ou no desktop. Os usuários também conseguem assistir ao evento pela versão web do YouTube, na página oficial do Google: https://www.youtube.com/user/Google ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), da Apple.