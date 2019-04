Vem aí a 3ª Festa do Trabalhador de Caieiras

A comemoração terá shows musicais, com a banda Lilo Express e os cantores Marcos & Mayara, Fabio Strada, Allan Machado, Tony e Thiago, Wesley Famozin, a jovem caieirense Manu Lopez, que participou do programa “The Voice Kids” e o “Encontro Sertanejo”, com Cris Motta, Igor e Fernanda, Fê Cardoso e Vinícius e Willian Rodrigues, o Grupo Discreto, aulas de zumba e sertanejo, apresentações de de circo, balé, dança do ventre, dança de salão e dança de rua dos alunos do Centro Cultural, apresentação de K-Pop (Pop Coreano), sertanejo e o teatro infantil Aventuras Caninas, feira de artesanato, testes de saúde, brinquedos infláveis, sorteio de brindes e praça de alimentação.

O DJ Splash, muito conhecido em toda a região, fará uma participação especial na animação da Festa.

O evento, com entrada gratuita, terá início às 10 horas, no Centro de Eventos Ícaro D.T.O. (antigo MAC), na Rodovia Tancredo de Almeida Neves Km 35, Caieiras.