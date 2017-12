Velozes e monstruosos

O público estimado em 30.000 pessoas lotou as arquibancadas do estádio e, como se estivessem vendo uma partida de futebol, gritavam enlouquecidas. Verdadeira febre nos Estados Unidos o Monster Jam se caracteriza pela habilidade dos pilotos em realizar manobras radicais como “Backflip”, quando o caminhão gira 360° graus em pleno ar partindo de um obstáculo vertical, “Donut”, o popular zerinho, movimentos de giros em círculos e o “wheelie”, no qual o piloto dirige o caminhão com as rodas traseiras no chão e as dianteiras no ar.

A Arena Corinthians foi toda preparada tendo o gramado retirado para que toneladas de terra fossem despejadas, criando obstáculos com a maior dificuldade possível para os pilotos. Oito dos mais famosos caminhões do mundo vieram para esta edição do Monster Jam, entre eles, Alien Invation, El Toro Loco e Zombie. Quem levou a competição acumulando mais pontos no geral foi o sempre poderoso Grave Digger, dirigido por Morgan Kane.

Entretanto quem cativou o público, principalmente o masculino, foram Cynthia Gauthier, piloto do MM Dalmatian e Brianna Mahon que conduziu o clássico Scooby Doo, com o design do desenho da Hanna Barbera.

Gauthier, extremamente simpática até correu pela Arena com uma bandeira do Brasil nas mãos saudando a galera. Agradou e fez uma ótima apresentação.

Conhecidos como “Big Foots” (Pés Grandes) os caminhões são muito modificados tendo como maior característica os pneus gigantescos que chegam a 1,67 m de diâmetro por 1,09 de largura e pesando mais de 360 kg cada um.

Com até quatro metros de altura os caminhões pesam cerca de cinco toneladas e potência de 1.500 HP. O ronco dos motores é ensurdecedor, acelerando até 130 km por hora, pulando uma altura maior que dez metros, percorrendo 40 metros em pleno ar.

No intervalo um show com os mais ousados pilotos do motocross realizando manobras de freestyle, voando pelas rampas especialmente preparadas para o evento.

Foi uma grande sacada da Feld Entertainment realizar este primeiro Monster Jam Brasil. Pela empolgação do público é certo que outras edições virão ao nosso país.