Velozes e ainda mais furiosos

Valeu a pena esperar. Após a edição do ano passado os fãs dos Big Foot não se decepcionaram e deliraram com o Monster Jam 2018. No último sábado, 15 de dezembro, oito dos mais famosos Monster Trucks do planeta invadiram a Arena do Timão para fazer o que sabem de melhor: manobras insanas e iradas. Os pilotos mostraram os tão esperados backflips (no qual os caminhões giram 360º graus em pleno ar), os zerinhos (onde giram no próprio eixo levantando poeira), além de outras manobras sensacionais.