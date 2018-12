Velhas Virgens faz a festa do veio sacudo no Jai Club

Lutando numa cena em que tudo joga contra, os caras mantiveram sua personalidade sem se dobrar a qualquer esquema. Ao longo dessas três décadas gravaram 15 CDs, cinco DVDs, lançaram dois livros, criaram a própria gravadora, abriram um bar e produziram suas próprias cervejas artesanais. Os caras produzem as brejas e são beberrões de respeito também.

Liderada pelo verborrágico Paulão o grupo tem 600 mil seguidores nas redes sociais, mais de dois milhões e meio de views no Youtube e já passaram dos dois mil shows realizados de norte a sul do Brasil.

Na entrevista abaixo o Paulão falou com exclusividade para o RN. Entre outras coisas o vocalista comentou sobre o fato de várias bandas de rock estarem encerrando atividades.

Paulão abriu o bico. Confira.

Regional News – Num cenário tão impróprio e devastador contra o rock no Brasil. Qual o segredo pra manter 32 anos sem tirar de dentro?

Paulão- É o mesmo segredo utilizado para reprodução sexuada: fazer com tesão. A estética musical e as ideias boêmias defendidas nas canções são extensões da nossa vida, da nossa crença esculhambada. A gente segue, tropeçando, descrendo, mas segue… por não saber fazer de outro modo…a gente não consegue viver sem fazer isso…A vida é num eterno “tocar o foda-se”…

RN- Nos últimos meses várias bandas anunciaram fim de atividades (Kamboja, Matanza, Cachorro Grande). Como vocês veem isso? Esses grupos amoleceram e amarelaram? Cederam à música ruim que domina o mercado nacional?

Paulão- Eu mesmo quis parar há dois anos. É tanta dificuldade, tanta indiferença dos meios de comunicação, tanta hipocrisia movida a corrupção…o problema é quando internamente a diversão cessa. Aí tem que dar um jeito de rever os parceiros e começar de novo com gente que agregue. Lamento especialmente pelo Cachorro e o Matanza, bandas com quem dividimos o palco e grandes parceiros de estrada. A cena empobrece. São menos soldados no front.

RN- Vi vários shows de vocês no CCSP (praticamente uma casa né?). São poucos os espaços que abrem as pernas pra bandas de rock no momento. O que acham disso?

Paulão- O mundo, em sua maioria, é formado por uma horda de puxa sacos, dedo duros e covardes. No meio destes aí tem alguns abnegados que correm atrás do que gostam. O dinheiro e a conveniência ditam quem toca aonde. O rock TB já fez parte disso. Nosso desafio é ignorar tudo e continuar, ousadamente, fazendo o que gostamos e acreditamos. Vamos cavoucando locais pra tocar. O Brasil é enorme e ainda há quem escolha música com algum critério. O resto, foda-se.

RN- Velhas ainda se considera a maior banda independente do Brasil?

Paulão- A gente não se considera. A gente é. Pelo tempo de estrada, por ter sempre bancado os próprios projetos, pelos números de discos, fãs, pela coragem. É um título difícil de tirar da gente. Há bandas maiores, mas não são de rock. Há bandas de rock, mas não são independentes se fato.

RN- Vocês destacam alguém na cena underground do rock nacional?

Paulão- De norte a sul vivo fazendo participações em músicas de bandas de rock. Há muitas, a maioria no underground. Algumas que admiro: Matilha, Saco de Ratos, Cartel da Cevada, Bando do Velho Jack, Baleia Mutante, Os Horácios, Doze Duro…

RN- Nesta Festa do Veio Sacudo o Paulão vai chegar com o saco nas costas? Como será o show?

Paulão- Nas costas e cheio de sede… Vamos tocar algumas músicas novas, do disco que estamos ensaiando pra lançar no ano que vem, uns covers, marchinhas e o que der na telha. Boas festas a todos. Que este país seja governado por gente digna. É isso.

Serviço

Velhas Virgens

Data: 22/12 – sábado

Evento: Festa do Veio Sacudo

Local: Jai Club em São Paulo

Horário: 23h

Endereço: Rua Vergueiro, 2676 – Vila Mariana, São Paulo – SP CEP 04010-000

Classificação etária: 18 anos

Valores: R$20,00 – 1° Lote

R$25,00 – 2° Lote

R$30,00 – 3°- Lote