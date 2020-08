Velhas Virgens contra a Covid-19

De acordo com Alexandre “Cavalo” Dias, guitarrista e fundador do grupo, várias atividades foram criadas de modo a interagir com os fãs. “Montamos ações nas redes sociais, lançamentos de singles com clipes em que gravamos cada um na sua casa, gravações de músicas em que o fã tocava e a gente divulgava, enfim, um lance mais íntimo com o público”.

O ápice dessas ações será o lançamento de “O Bar Me Chama” no qual os caras trazem uma pegada mais setentista. De acordo com Dias, o “Paulão de Carvalho (vocalista) queria uma sonoridade voltada pros anos 70, que em algumas músicas conseguimos e outras nem tanto. Porém a pegada Blues e rock’n’roll está em todo o disco”.

“Cavalo” Dias acrescenta que a escolha de Gabriel Fernandes para produzir o álbum foi determinante no resultado. “Se o músico não sentir o dedo do produtor, não funciona. Escolhemos o Gabriel pra dar uma outra roupagem pro som, limpar um pouco os arranjos e acredito que funcionou muito bem. As músicas voltaram a simplicidade dos primeiros discos com novas temáticas. Foi bacana trabalhar com ele que tem dedos pequenos, não faz mal pra ninguém”. Um dos destaques do álbum é “Vícios e Pecados”, “é um blues pra falar da dor da separação e a Juliana Kosso encarnou muito bem. Aliás toda a banda, um arranjo simples que funciona bem pra dar vazão à voz da nossa vocalista”, conclui Dias.