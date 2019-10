Veja o que abre e fecha em serviços públicos no feriado de 12 de outubro

Procon-SP

A Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, informa que os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão no próximo sábado (12).

O aplicativo do Procon-SP funciona ininterruptamente para consultas e reclamações. A abertura dos Procons em cada cidade fica a critério da administração municipal.

Poupatempo

Todas as unidades do Poupatempo estarão fechadas no sábado (12), em virtude do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. O atendimento à população retorna na segunda-feira (14), no horário habitual de cada posto.

Para garantir conforto e eficiência nos atendimentos, o programa atende com hora marcada e conta com os seguintes canais para agendamentos consulta de informações e endereços:

– Portal na internet;

– Poupinha: assistente virtual disponível no canto inferior direito da tela do portal do Poupatempo;

– Aplicativo no celular: SP Serviços;

– Totens de autoatendimento: Permitem realizar e solicitar serviços sem passar pelo atendimento presencial. Entre as opções estão a emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, Certidão de CNH, pesquisa de débitos e restrições de veículos, segundas vias de RG ou CNH e agendamento de horário, entre outros. Os equipamentos estão em shoppings, supermercados, estações do Metrô e da CPTM;

– Atendimento eletrônico: Marcações e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, 7 dias por semana:

– De telefone fixo: (11) 4135-9700 – capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 – demais municípios do Estado;

– De celular: (11) 4135-9700 – todos os municípios do Estado.

Sabesp

O Disque Sabesp (serviços comerciais para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina – 0800 011 9911) não funcionará no sábado, assim como o atendimento online. Os postos da Sabesp nas unidades do Poupatempo (Capital, Grande São Paulo, Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente e São José dos Campos) estarão fechados neste sábado.

As agências comerciais em todo o Estado funcionam somente de segunda a sexta-feira. Como acontece no restante do ano, estarão fechadas também neste sábado.

A Central de Atendimento Telefônico (195 para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina; 195 ou 0800 055 0195 para demais cidades do interior e litoral) funciona 24 horas, atendendo aos casos emergenciais.

Na Agência Virtual o atendimento também é 24 horas, todos os dias, no site www.sabesp.com.br, assim como no aplicativo Sabesp Mobile (Android e iOS). Em ambos é possível informar falta d’água, vazamentos e consultar informações sobre contas.

Fundação Pró-Sangue

Confira os horários de funcionamento dos postos da Fundação Pró-Sangue nos feriados e fins de semana:

Posto Clínicas

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 – 1º andar – Cerqueira César – São Paulo

De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

Sábados*, feriados e emendas de feriado, das 8h às 17h

Fechado aos Domingos

* ATENÇÃO: O atendimento aos sábados é limitado a 500 candidatos. Assim que atingir esse número, o cadastro será encerrado.

Posto Dante Pazzanese

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera – São Paulo

Segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 8h às 13h

Fechado às quartas-feiras, sábados, domingos e feriados

Posto Regional de Osasco

R. Ari Barroso, 355 – Presidente Altino – Osasco

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

Sábados *, das 8h às 16h

Fechado aos domingos e feriados

* ATENÇÃO: O atendimento aos sábados é limitado a 150 candidatos. Assim que atingir esse número, o cadastro será encerrado.

Posto Barueri

R. Angela Mirella, 354 Térreo – Jd. Barueri – Barueri

* próximo à Av. Sebastião Davino dos Reis

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Posto Mandaqui

R. Voluntários da Pátria, 4.227 – Mandaqui – São Paulo

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Fonte: Governo do Estado