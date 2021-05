Veja como tomar doses excedentes em São Paulo

A medida começou a valer na semana passada e também engloba profissionais da área da saúde que tenham mais de 18 anos. Ao se inscreverem, os interessados entram em uma fila para receber doses que seriam descartadas após a abertura dos frascos, uma vez que elas possuem um período de validade.

Interessados que se enquadram nas exigências precisam apresentar um documento de identificação e outro que comprove a condição de risco, como exames, receitas, prescrições médicas ou relatórios, que deverão ter o CRM do médico responsável.

O interessado também deverá disponibilizar um número de telefone válido para que a UBS entre em contato caso hajam doses excedentes.

Como proceder

No portal online, a SMS detalhou quais comorbidades estão elegíveis tanto para vacinação regular (acima de 55 anos) quanto para a lista de espera. Para saber se você faz parte do grupo que pode se inscrever para tentar as doses excedentes, clique aqui.