Veja as datas e os valores do pagamento do auxílio emergencial

Serão quatro parcelas com valor médio de R$ 250, mas que pode variar de R$ 150 a R$ 375, a depender da configuração familiar – mulheres chefes de família receberão R$ 375, e pessoas que moram sozinhas terão direito a R$ 150 por mês. O benefício deve ser pago para aproximadamente 46 milhões de famílias, totalizando R$ 44 bilhões de investimento. O beneficiário já pode consultar se foi aprovado no site da Dataprev.

Vale ressaltar que o dinheiro é primeiramente depositado na conta e pode ser usado para transferências ou transações digitais. O saque do valor ficará disponível no mês seguinte ao depósito.

Os pagamentos para quem se cadastrou nos sistemas digitais da Caixa ou integrantes do Cadastro Único do Governo serão distribuídos de acordo com a data de nascimento. Trabalhadores que nasceram em janeiro, por exemplo, terão o valor depositado no dia 6 de abril, mas poderão efetuar o saque do dinheiro no dia 5 de maio. Já quem nasceu em dezembro, terá o valor depositado em 30 de abril e poderá sacar em 4 de junho.