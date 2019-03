Veículo caiu dentro de escola em Franco da Rocha

Um veículo caiu sobre a Escola Nilza Dias Mathias, após colidir com outros dois carros que estavam estacionados na Rua Dr. Armando Pinto. A cena do carro pendurado na cerca do colégio surpreendeu os funcionários que chegavam para trabalhar.

A publicação foi feita inicialmente na página do Franco City no Facebook. Nos comentários da postagem, internautas falam em um local com reincidência de acidentes. “E ninguém toma providências de por lombadas nesta rua . Todo dia tem novidades. As crianças costumam sair da escola por esta rua. Esse irresponsável acabou com os carros”, postou um seguidor da página.

Não foi passado informações sobre vítimas.