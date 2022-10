Vazamento de gás mata uma pessoa em Pontal (SP). Centenas foram intoxicadas

De acordo com a prefeitura, 1.000 pessoas tiveram que ser evacuadas por conta do forte cheiro. O prefeito José Carlos Neves Silva confirmou que pelo menos duas pessoas foram entubadas e precisaram ser transferidas para um hospital da região.

As aulas foram suspensas nas redes pública e particular. O serviços públicos, exceto os do setor de Saúde, também foram paralisados nesta quarta-feira (5). Em comunicado nas redes sociais, as autoridades também orientaram os moradores a usarem máscara de proteção respiratória e a deixarem imediatamente os imóveis.

Ainda não se sabe exatamente qual material causou a contaminação ou sua origem. O Ginásio de Esporte Adib Damião também foi colocado à disposição da população afetada pela nuvem de gás.

Siga o Rnews nas redes sociais