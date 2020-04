Vários elementos contribuem para mortes em Caieiras

Com base no que vem divulgando as prefeituras dos cinco municípios que formam a região em relação a Covid-19, Caieiras realmente lidera o número de mortes em relação a Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã. No entanto, várias vertentes levam a esses números.

A matéria da CBN compara a “Cidade dos Pinheirais” com São Paulo, mas apenas leva em conta a metodologia utilizada para contabilizar os dados. Tanto faz ser cidade grande ou pequena, é considerado morte por quantidade de habitantes e pior no município que está cara a cara com a maior metrópole infectada.

Outros fatores também precisam ser levados em conta quando se trata de Caieiras. Além do fato da cidade fazer divisa com a Capital Paulista, grande epicentro da doença, também é para São Paulo que vai grande parte dos caieirenses trabalhar e, a maioria, utilizando transporte público. Logo, temos muitos moradores expostos a serem contagiados e, consequentemente, serem transmissores da Covid-19 na cidade.

Outra situação envolve a quantidade de idosos que o município possui. O próprio secretário de Saúde de Caieiras, José Eduardo de Oliveira Souza, em entrevista a CBN atribui o resultado ao alto índice de pessoas com mais 60 anos. Segundo ele, os idosos representam 12% da população.

Outro fator, não menos importante, é o isolamento social. Em recente entrevista do jornal Regional News, o secretário afirmou que os moradores ainda não se convenceram da importância do isolamento e do uso de máscaras, embora nos últimos dias tenha sido ver mais pessoas com essa proteção no rosto.

Números na região

Até a quarta-feira, 22, a região apresentava 237 casos confirmados e 24 mortes no total. Caieiras continua à frente no número de mortes com 11 óbitos e 48 casos confirmados. Seguido por Franco da Rocha com cinco mortes e 65 casos confirmados. Francisco Morato apresenta 61 casos confirmados e 3 mortes. Mairiporã registra 24 casos confirmados e 4 mortes. Cajamar tem 39 casos confirmados e 1 morte.

Em todo país, são mais de 43 mil casos da Covid-19 e as mortes passam de 2 mil.