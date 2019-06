Várias categorias aderiram a greve geral do dia 14 de junho

Motoristas, metroviários, ferroviários, professores, metalúrgicos, químicos, servidores públicos e outros trabalhadores também decidiram pela paralisação.

Confira a nota:

Em assembleia na noite de terça-feira 11, na Quadra dos Bancários, em São Paulo, os trabalhadores de bancos públicos e privados de São Paulo, Osasco e região – base do Sindicato – decidiram, por unanimidade, juntar-se a outras categorias e aderir à paralisação nacional nesta sexta-feira (14).

“Bancários aprovaram, em assembleias, a participação na greve contra a retirada de direitos. Vamos às ruas lutar contra o fim da aposentadoria e o desmonte dos direitos previdenciários e em defesa dos bancos públicos”, afirma Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região.

Como pagar as contas?

Certamente, muitos cidadãos não esperavam por essa decisão. Aqueles que tem contas a vencer no dia 14, como as agências não estarão funcionando, as opções serão pagar por caixa eletrônico, internet banking, aplicativo do banco no celular, serviço telefônico do banco ou correspondentes bancários, como as casas lotéricas.

Metrô e CPTM conseguem liminar

A SMT, Secretaria dos Transportes Metropolitanos, conseguiu uma liminar para impedir que o Metrô e a CPTM suspendam suas atividades na sexta-feira, 14, quando é esperada uma greve geral em todo o país, convocada por centrais sindicais. A decisão estabelece que ambas as empresas mantenham o quadro de funcionários durante todo o horário de operação.

No caso do Metrô, ficou estabelecida a manutenção de 100% do quadro de servidores nos horários de pico e 80% no restante. Já a CPTM deverá manter 100% do quadro durante todo o horário de operação, de acordo com a SMT.