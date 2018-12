Vans do “Acertando suas Contas” chegam à Perus e Franco da Rocha

A iniciativa é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto. Também serão enviadas mensagens SMS e comunicados porta a porta para avisar os clientes sobre a ação. Para negociar, basta ter em mãos o documento de identidade (RG), o CPF e uma conta de água em que aparece o número do Registro Geral do Imóvel (RGI).

Além da quitação de débitos, os clientes também podem aproveitar a oportunidade para atualizar o cadastro junto à Sabesp, o que permitirá acesso a informações sobre abastecimento e serviços de manutenção realizados pela Companhia.

O atendimento nas vans da Sabesp não é exclusivo para quem mora próximo aos locais onde os veículos ficarão estacionados. Qualquer pessoa pode renegociar a dívida de imóvel atendido pela Sabesp, mesmo que fique no interior ou no litoral. Ou seja, quem mora na zona sul, por exemplo, e trabalha na zona norte de São Paulo pode aproveitar a oportunidade e fazer a renegociação perto do emprego. O mesmo ocorre no caso de atualização cadastral.

Vale lembrar que os clientes podem negociar suas dívidas com a empresa sem sair de casa pelo aplicativo Sabesp Mobile, que oferece a opção de parcelamento de contas. O download é gratuito para usuários de celulares e tablets com sistema operacional Android ou iOS. Como no restante do ano, ficarão à disposição também a Agência Virtual no www.sabesp.com.br, disponível 24 horas, e a Central de Atendimento (0800 011 9911 – ligação gratuita), que atende de segunda a sexta das 7h às 21h e aos sábados das 7h às 13h – exceto feriados.

Acertando suas Contas com a Sabesp

Quando: de 3 a 8 de dezembro, das 8h às 17 horas (segunda a sexta-feira) e das 8h às 13h (sábado)

Onde: Praça da Paradinha (em frente à Estação CPTM Baltazar Fedelis) – Franco da Rocha

Praça Inácio Dias, s/nº (frente à Estação CPTM Perus) – Perus